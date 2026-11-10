Nova poemantologio prezentas verkistojn de ĉabakano (ankaŭ ĉavakano aŭ la ĉabakana lingvo, NdlT), unu el la 170 lingvoj de Filipinoj, kiu estas vaste parolata en la plej suda urbo Zamboango [eo], kaj elstaras kiel la sola hispanbazita kreola lingvo de Azio.
Filipinoj estis kolonio de Hispanio dum pli ol tri jarcentoj, sed la hispana lingvo estis uzata nur de la elito, la monaĥoj kaj la koloniaj regantoj. Nur en Zamboango disvolviĝis hispanbazita kreola lingvo.
En 2018, Global Voices prezentis Bien Chabacano [en], blogon dediĉitan al reklamado kaj dokumentado de la ĉabakana lingvo de Zamboango. Ĝia kreinto, Jerome Herrera, lanĉis libroprojekton ĉi-jare invitante verkistojn sendi poemojn por esti kompilitaj en antologio. Ĉi tio kondukis al la lanĉo en julio de la libro “Sombra y Luz” [Ombro kaj lumo], kiu prezentas 23 poemojn de 10 aŭtoroj. La poemoj temas ĉefe pri amo, familio kaj la Zamboanga identeco.
Herrera asertis ke “la projekto elstarigas ne nur la daŭran viglecon de la ĉabakana kiel literatura lingvo, sed ankaŭ la klopodojn de ĝiaj parolantoj krei novan literaturon kaj konservi la lingvon per verkado.”
Li aldonis, ke la librotitolo celas transdoni mesaĝon de kontrasto pri la ŝanĝoj en la urbo Zamboango. La kovrilo ankaŭ provizas nostalgian referencon al la floroj ornamintaj la urbon en la pasinteco.
The cover features an American-era style lamppost that can be seen along the Zamboanga boulevard. The cover also features bougainvilleas which my dad tells me were ubiquitous in Zamboanga City back when it was known as the Ciudad de Flores.
La kovrilo prezentas stratlampon de la usona epoko, kiu videblas laŭlonge de la Zamboanga bulvardo. La kovrilo ankaŭ prezentas bugenvilajn florojn, pri kiuj mia patro komentas al mi, ke ili estis ĉieaj en urbo Zamboango kiam ĝi estis konata kiel la Ciudad de Flores (Urbo de Floroj).
Unu el la poemoj en la antologio, verkita de Jayline Gonzales-Barredo, mencias florojn kaj birdojn, kiuj riĉigas la vivon en la urbo.
Maga pajaro que ta vola-vola,
Na maga rama de pono ta queda,
Alegre con uno y otro ta grita-grita,
Twit! Twit! Twit! Entero el dia.
Mio pueblo Ciudad de Zamboanga,
Ciudad de Flores que llama.
De noche mucho pajaro ay columbra,
Na maga cable de corriente ta esta.
Birdoj, kiuj flugas kaj flirtas libere,
sidante sur la branĉoj de arboj,
kantante kaj vokante unu la alian ĝoje,
pep! pep! pep! la tutan tagon.
Ho, mia kara urbo Zamboango,
Urbo de Floroj, tiel oni nomas vin.
Nokte, multaj birdoj troveblas,
sidantaj sur dratoj, jen kion ili faras.
En intervjuo kun Global Voices, Herrera rimarkis la abundan uzon de hispanaj vortoj en la elektitaj poemoj:
…there is a lot of debate with regards to what Chabacano poetry should look like. For some, they like it with a lot of Spanish words and for others, they like it to be exactly as how Chabacano appears in everyday conversations. Most of the poems submitted leaned heavily on Spanish words, I think primarily because Chabacano writers rely on Spanish words to make their works sound more formal as well as more poetic. Since it’s poetry, I thought that it was alright to present Chabacano in an idealistic manner.
…ekzistas multe da debato pri tio, kiel ĉabakana poezio devus aspekti. Kelkaj ŝatas ĝin kun multaj hispanaj vortoj kaj aliaj ŝatas ĝin esti ĝuste kiel ĉabakano aperas en ĉiutagaj konversacioj. La plej multaj el la senditaj poemoj tendencis uzi multajn hispanajn vortojn, ĉar, laŭ mia opinio, ĉabakanaj verkistoj dependas de hispanaj vortoj por igi siajn verkojn soni kaj pli formale kaj pli poezie. Ĉar temas pri poezio, mi pensis, ke estas bone prezenti ĉabakanon en ideala maniero.
Li aldonis, ke la antologio celas instigi pli da homoj akcepti la diversajn manierojn, kiel ĉabakano estas uzata.
For a very long time, people have been putting Chabacano inside a box. I hope that these books open up conversations regarding Chabacano literature and make people receptive to different kinds of writing styles in Chabacano.
Dum tre longa tempo, homoj metis ĉabakanon en skatolon. Mi esperas, ke ĉi tiuj libroj malfermos debatojn pri ĉabakana literaturo kaj igos homojn akceptemaj al malsamaj specoj de skribstiloj en ĉabakana lingvo.
Ĉi tiu aliro estas evidenta en la poemo “Escribi Chavacano, Conversa Chabacano”, kiu festas la ĉabakanan kiel vivantan lingvon.
Through references to poems, essays, fables, and the stories passed down by elders, the author reminds readers that the language continues to thrive when it is written, spoken, and shared with others.
The title itself is noteworthy for its use of both Chavacano and Chabacano, reflecting the coexistence of two accepted spellings of the language. In doing so, the poem highlights not only the importance of preserving Chabacano, but also the richness and diversity of its written tradition.
Per referencoj al poemoj, eseoj, fabeloj kaj rakontoj transdonitaj de pliaĝuloj, la aŭtoro memorigas legantojn, ke la lingvo daŭre prosperas kiam oni ĝin skribas, parolas kaj kunhavigas kun aliaj.
La titolo mem estas rimarkinda pro sia uzo de kaj Chavacano kaj Chabacano (ĉavakano/ĉabakano), reflektante la kunekziston de du akceptitaj literumoj de la lingvo. Tiel, la poemo elstarigas ne nur la gravecon konservi la ĉabakanan, sed ankaŭ la riĉecon kaj diversecon de ĝia skriba tradicio.
Denove gratulojn al ĉiuj elektitaj poetoj dum la unua poezia verkokonkurso de Bien Chabacano.
Viaj vortoj nun vivos sur papero kaj helpos teni la ĉabakanan lingvon viva.
Voces del Alma: Sombra y Luz [Voĉoj de la animo: Ombro kaj lumo] nun estas en siaj finaj stadioj de preparado kaj baldaŭ estos publikigita. Pliaj detaloj, inkluzive de la lanĉdato kaj informoj pri kiel akiri ekzempleron, estos anoncitaj en la venontaj semajnoj.
Ekde hodiaŭ, ni ankaŭ kunhavigos kelkajn el la gajnintaj verkoj de la poezia konkurso.
Ni komencas nian retronombradon al la eldono de Voces del Alma: Sombra y Luz per unu el la gajnintaj verkoj de la antologio: “Escribi Chavacano, Conversa Chabacano” de Mark Matthew D.S. Viñas (Don Matthew Enriquez Delos Santos).
La poemo estas kortuŝa omaĝo al la ĉabakana lingvo kiel vivanta lingvo, kiu daŭre prosperas per rakontoj, poemoj, konversacioj kaj la kolektivaj klopodoj de ĝiaj parolantoj kaj verkistoj.
“Escribi Chavacano, Conversa Chabacano” estas celebrado de ĉabakano kiel vivanta lingvo de literaturo, rakontado kaj ĉiutaga komunikado. Per referencoj al poemoj, eseoj, fabeloj kaj rakontoj transdonitaj de pliaĝuloj, la aŭtoro memorigas legantojn, ke la lingvo daŭre prosperas kiam oni ĝin skribas, parolas kaj kunhavigas kun aliaj.
La titolo mem estas rimarkinda pro sia uzo de kaj Chavacano kaj Chabacano (ĉavakano/ĉabakano), reflektante la kunekziston de du akceptitaj literumoj de la lingvo. Tiel, la poemo elstarigas ne nur la gravecon konservi la ĉavakanan, sed ankaŭ la riĉecon kaj diversecon de ĝia skriba tradicio.
Redakcia Noto: La poemo kunhavigita tie ĉi respegulas la originalan titolon de la aŭtoro, Escribi Chavacano, Conversa Chabacano. Dum la redakta procezo, kelkaj kontribuoj spertis malgrandajn reviziojn por kohereco kaj formatado. Rezulte, legantoj eble rimarkos malgrandajn diferencojn inter la versio kunhavigita interrete kaj la versio aperanta en la presita antologio.
La intervjuo [en] de Herrera kun Asymptote Journal notis la defion trovi ĉabakanajn kontribuantojn, kaj lian esperon, ke la libroprojekto povas konduki al pli da literaturaj iniciatoj.
The biggest challenge is keeping the momentum going, since it’s hard to find Chavacano poets. Even so, I hope this anthology is just the beginning and that we’ll be able to publish a second volume in the future.
La plej granda defio estas konservi la elanon, ĉar malfacilas trovi ĉabakanajn poetojn. Tamen, mi esperas, ke ĉi tiu antologio estas nur la komenco kaj ke ni povos publikigi duan volumon en la estonteco.